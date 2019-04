29 апреля 2019 г. Люси Фишер | The Times Российские и китайские деньги: пэрам грозят жесткие новые правила для того, чтобы избавиться от "красных денег" "Парламентарии всех партий приветствовали предложения правительства Великобритании о новом законе по борьбе по шпионажем и о правилах, которые заставят пэров раскрывать весь объем деловых связей с Россией и Китаем, - сообщает The Times. - План, названный наступлением на "красные деньги", попадающие в Великобританию, был обнародован вчера, когда министр безопасности Бен Уоллес заявил, что Великобритания должна устранить все пробелы, которыми пользуются враждебные силы. По его словам, необходимы новые правила для обеспечения "прозрачности нашей политической системы" и для защиты Британии от так называемых гибридных атак со стороны противников-государств. Для члены Палаты лордов действуют менее жесткие правила декларации, чем для членов Палаты общин. Им не нужно декларировать, сколько они зарабатывают, работая на иностранные компании, или сколько они получают от конечных бенефициаров предприятий, на которые они работают". "Новое законодательство по противодействию шпионажу облегчит изгнание иностранных шпионов, даже если они приехали по законным визам", - пишет издание, напоминая про историю с сотрудниками компании Huawei, которые могут быть изгнаны, если будет доказано, что они работают на китайскую разведку. Уоллес заявил The Sunday Times: "Страны, которые стремятся подорвать Запад, используют слабые места в их политике и СМИ. В Великобритании есть сильные средства массовой информации, которые дают нам большую устойчивость, чем большинство, но я уверен, что одним из наших слабых мест является отсутствие прозрачности в нашей политической системе. [Отравления "Новичком" в Солсбери] научили нас, что мы должны ужесточить обстановку и устранить пробелы, с помощью которых агенты иностранной разведки используют наше открытое общество и экономику". В октябре стало известно, что министры изучают предложения по закону о шпионаже после того, как расследование Times выявило, что пэры имеют деловые интересы, связанные с российским государством. Двое, по словам Уоллеса, "запрашивали государственное содействие для российских коллег". Расследование комиссара по соблюдению стандартов в Палате Лордов показало, что ни один из пэров не нарушил парламентские правила, говорится в статье. Источник: The Times