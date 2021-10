29 октября 2021 г. Натан Плейс | The Independent "Жидкостный бондинг"? Эксперты выражают опасения относительно этого новомодного словечка в мире знакомств "Флюидный" или "жидкостный бондинг" - относительно новый термин для обозначения незащищенного секса, но эксперты предупреждают, что он несет в себе прежние риски", - пишет The Independent. "Эта фраза относится к тому, когда люди намеренно, сознательно занимаются сексом без презервативов или других барьеров, иногда с целью большей близости в связи. Но врачи говорят, что такая преднамеренность не защищает от болезней, передающихся половым путем. "Важно знать, что жидкостный бондинг может подвергнуть партнеров риску инфекций, передающихся половым путем, - пишет доктор Элизабет Боски в VeryWellHealth. - Это особенно верно, если их предыдущее тестирование на ИППП не является исчерпывающим. Не все врачи проверяют на все ИППП, но не все это понимают, поэтому тестирование может дать вам ложное чувство безопасности". "Термин "жидкостный бондинг" получил широкое распространение в последние месяцы, особенно по мере того, как пандемия пошла на убыль и постепенно стали возвращаться свидания тет-а-тет. Эксперты говорят, что для некоторых партнеров незащищенный секс может иногда - но не всегда - означать более высокий уровень доверия в отношениях", - говорится в статье. "Некоторые моногамные пары считают, что жидкостный бондинг - это способ повысить близость, - говорит доктор Боски. - Однако нет ничего более интимного в незащищенном сексе по сравнению с более безопасным сексом. Многие пары десятилетиями ведут отличную половую жизнь, не обмениваясь жидкостями". "Но некоторые считают, что само использование фразы "жидкостный бондинг" показывает, что пара отказывается от защиты по определенной причине. "Обычно незащищенный секс - это просто разновидность случайного, безбарьерного эротического опыта без общения и намерения, что мы делаем это с определенной целью, - сообщает доктор Дженни Скайлер MindBodyGreen. - Когда люди доходят до того, чтобы назвать это "флюидным бондингом", то они уже используют язык, который уже привносит понимание в эту концепцию". "Но формулировки сами по себе не защищает от ИППП. Доктор Боски призывает всех участников при принятии решения о том, предаваться или нет "жидкостному бондингу", пройти обследование. (...) С другой стороны, по словам доктора Боски, отказ от обмена жидкостями и практика безопасного секса не должны рассматриваться как признак недоверия. "Жидкостный бондинг никогда не должны быть способом доказательства вашей любви или доверия, - пишет она. - Зачем вообще обсуждать возможность незащищенного секса с кем-то, если речь идет либо о любви, либо о доверии?" Источник: The Independent