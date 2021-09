29 сентября 2021 г. Том Уиппл | The Times Люди смогут доживать до 130 лет уже в этом столетии, утверждают ученые "В 1965 году в возрасте 90 лет Жанна Кальман заключила сделку с юристом вдвое моложе ее. Она отдаст ему свою квартиру, когда умрет, при условии, что до тех пор он будет платить ей 2500 франков в месяц. Тридцать лет спустя адвокат умер, а Кальман - нет, и его семья будет продолжать выплачивать ей содержание еще на протяжении двух лет. И они легко отделались. Как показало новое исследование, Кальман, старейшая женщина в мире, могла легко прожить намного дольше. После 108 лет, как показало исследование "полу-супердолгожителей", в статистическом смысле мы перестаем стареть", - пишет The Times. "Одно из определений старения заключается в том, что вероятность смерти увеличивается с возрастом. Таким образом, у 90-летнего в 1500 раз больше шансов умереть в следующем году, чем у 9-летнего. Однако появляется все больше свидетельств того, что это увеличение в конечном итоге достигает плато", - передает издание. "Для тех, кому старше 110 лет - их называют супердолгожители, или для тех, кто старше 105 лет человек - их называют полу-супердолгожители - риск смертности становится фиксированным, предполагает новое исследование. В своем анализе национальных баз данных, в которые вошли почти 10 тыс. французских мужчин и женщин, доживших до 105 лет, ученые не смогли определить очевидный верхний предел возраста. Это не означает, что такие люди бессмертны: уровень, на котором устанавливается ежегодный риск смерти, составляет 50%, а это означает, что проживание каждого следующего года - это дело случая", - говорится в статье. "Что это означает, настаивают авторы нового исследование, так это то, что мы должны ожидать, что возраст людей начнет превышать 122 года, прожитых Кальман, и, возможно, они даже будут достигать 130 лет. Согласно их статье, опубликованной в журнале Royal Society Open Science, для человека, которому сегодня 110 лет, шансы достичь 130 такие же, как при бросании монеты получить 20 орлов подряд или примерно 1 на миллион. Но если у нас будет достаточно людей этого возраста, с достижениями современной медицины, это станет правдоподобным". "Увеличение числа супердолгожителей делает возможным, что максимальный зарегистрированный возраст смерти вырастет до 130 лет в текущем столетии", - написали ученые. "Но что еще более важно то, утверждают они, это дает намек на сам механизм старения. Некоторые животные, например, моллюски, совсем не стареют, и выяснение причин является ключевой задачей геронтологии. "Твердое эмпирическое понимание человеческой смертности в экстремальном возрасте важно как одна из основ для исследований, направленных на поиск лекарства от старения", - говорят исследователи. (...) Источник: The Times