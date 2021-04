30 апреля 2021 г. Джо Соммерлэд | The Independent Карточная игра 1990-х годов, которая "предсказала" 11 сентября, Дональда Трампа, Covid и бунт на Капитолийском холме Карточная игра, впервые появившаяся в 1994 году, продолжает вызывать интерес и беспокойство в интернете из-за некоей сверхъестественной способности "предсказывать" крупные глобальные события, от 11 сентября до избрания Дональда Трампа, пандемии коронавируса до беспорядков у Капитолия в США 6 января этого года, пишет The Indepenent. "Игра "Иллюминаты: новый мировой порядок" (Illuminati: New World Order) была выпущена Steve Jackson Games и предоставляет игроку возможность быть кукловодом, стремящимся к мировому господству от имени выбранного им мифического тайного общества. Игра предлагает на выбор баварских иллюминатов, дискордианизм, НЛО, слуг Ктулху, бермудский треугольник и гномов Цюриха", - сообщается в статье. "Цель игры Illuminati - возникшей из настольной игры той же компании 1982 года, которая, в свою очередь, была вдохновлена трилогией фантастических романов Роберта Ши и Роберта Энтона Уилсона 1975 года - развивать и укреплять структуры власти, с помощью которых можно управлять земным шаром из тени выбранного вами порядка, манипулируя обществом и нанося по ходу апокалиптические удары вашим оппонентам. (...) Газета указывает, что истинным источником внимания, прикованного к игре, являются иллюстрации на картах в стиле Таро (...): "карта "Террористическая ядерная бомба", например, показывает взрыв в середине небоскреба, и вся картина, несомненно, похожа на атаку на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. На другой карте изображен взрыв бомбы в Пентагоне, на следующей - ограждение из колючей проволоки вокруг Белого дома, защищающее президента от гражданских беспорядков - эта сцена, реализованная прошлым летом во время демонстраций Black Lives Matter на площади Лафайет". "Если говорить о Трампе, то в колоде есть карта "Харизматичный лидер", на которой светловолосый демагог обращается к толпе восхищенных его сторонников, что кажется сверхъестественным прогнозом прихода к власти бизнесмена реалити-шоу, что забавно, учитывая, что во время запуска игры он был банкротом-имперсарио казино в Атлантик-Сити и вероятность того, что когда-нибудь к нему снова будут относиться всерьез, была крайне мала", - пишет The Independent. "В колоде есть карта Хиллари Клинтон и обнимающего дерево Эла Гора (в то время они были первой леди и вице-президентом США соответственно), появляется иракский диктатор Саддам Хусейн, и есть особенно ужасающая карта, предвосхищающая появление воинствующей политкорректности (...), на которой изображены двое повешенных с плакатами, объявляющими об их преступлениях. Одно из них - "использовал некорректное местоимение". "Ел плоть мертвых животных", - гласит другое. "Есть карта "Марш на Вашингтон", карта "Рыночной манипуляции", провоцирующей преднамеренный обвал на Уолл-стрит, и даже карта "Чума демонов", обрушивающейся на округ Колумбия (...)". "Illuminati уже давно сняты с производства и стали предметом коллекционирования: распечатанные колоды продаются на Amazon и eBay почти за 2000 долларов, а сильно завышенная цена свидетельствует о высоком спросе среди определенного типа лихорадочно настроенных потребителей". "Помимо иллюстраций к игре, еще одним источником интриги является тот факт, что 1 марта 1990 года Секретная служба провела обыск в офисе Steve Jackson Games в Остине, штат Техас, и конфисковала жесткие диски и документы, некоторые из которых относились к настольной игре. Хотя сторонники теорий заговора полагают, что это была попытка федеральных властей в спешке замять появление Illuminati и помешать разработчикам раскрыть существование их тайных обществ всему миру, это просто неправда", - подчеркивает газета, поясняя далее: "один из сотрудников компании, Лойд Бланкеншип, также был хакером, работавшим системным оператором доски объявлений, которая опубликовала украденный набор файлов с подробным описанием того, как работают американские системы экстренного реагирования 911 - об этом факте была проинформирована Секретная служба и получила ордер на обыск для расследования". "В разговоре с Vice News о своем прежнем боссе в 2012 году Бланкеншип сказал: "Стив - большой поклонник теорий заговора. Не то чтобы он верил в них - насколько я могу судить по пяти годам работы с ним - скорее, они безмерно развлекают его". Сайт также поговорил с иллюстратором Джоном Гриньи о "пророческих" образах, которые он нарисовал для игры. Гриньи признал совпадения, но сказал, что такие карты, как "Террористическая ядерная бомба" были вдохновлены тревогой по поводу угрозы, потенциально все еще исходившей от постсоветской России, а не каким-либо видением того, что будет исходить от "Аль-Каиды"*. (...) Сам Стив Джексон также обратился к истокам игры, рассказав журналу Dragon Magazine в середине 1980-х, что его намерение было, в основном, сатирическим и что он надеялся сохранить тон "насмешливым, а не серьезным". (...) Джексон объяснил, что провел обширное исследование культов и теорий заговора, и заметил: "К идее заговоров и покушений можно относиться чрезвычайно серьезно. Я этого не хотел. Среди всего материала, который я прочитал, самыми забавными были статьи с действительно дурацкими теориями - даже если они излагались совершенно серьезно. По этой логике играть в дурацкую игру должно быть веселее". (...) "Возможно, наиболее четкое мнение о предполагаемых предсказательных свойствах Illuminati дает Бланкеншип, который завил Vice: "Это во многом как в случае с любым экстрасенсом - скажите, что в следующем году будет убит ближневосточный лидер, и есть приличный шанс на то, что вы окажетесь правы". * Эта террористическая организация запрещена в РФ Источник: The Independent