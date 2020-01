30 января 2020 г. Кайа Берджесс | The Times У тех, кто бросил курить, легкие "волшебным образом" исцеляются, утверждают ученые "Отказ от курения запускает повторный рост здоровых клеток и устраняет часть ущерба, нанесенного десятилетиями интенсивного курения, утверждают ученые, - передает The Times. - Пополняться здоровыми клетками могут начать даже дыхательные пути 70-летнего человека, выкурившего за свою жизнь 10 тыс. пачек сигарет. Как показало исследование, спящие клетки в слизистой дыхательных путей, которые не были повреждены табачным дымом, могут проснуться и начать множиться, заменяя поврежденные". "Ранее в другом исследовании уже было доказано, что у бывших курильщиков, бросивших курить 7 лет назад, риск развития рака легких на 43% ниже, чем у тех, кто все еще курит. Люди, бросившие курить 12 лет назад, снижали такой риск на 72%", - сообщается в статье. "Исследование, о котором сообщает журнал Nature, заставляет предположить, что люди, которые бросили курить, имеют больше "генетически здоровых" клеток легких, чем люди, которые все еще курят. "Это исследование показывает, что отказ от курения может дать гораздо больше, чем просто остановить дальнейшее повреждение легких", - заявили в Cancer Research UK. "(...) Клетки легких человека, который никогда не курил, имеют нормальный или близкий к нормальному уровень здоровья. У курильщиков этот показатель падает до 4-10%, но у тех, кто бросил курить, доля здоровых клеток может вернуться к 20-40%", - отмечается в публикации. "Исследователи из Института Сенгера в Эссексе и Госпиталя Университетского колледжа в Лондоне обнаружили, что преимущества прекращения курения "начинаются немедленно, накапливаются со временем и становятся очевидными даже тогда, когда отказ от курения произошел в пожилом возрасте", - передает The Times. - Однако они заявили, что ущерб, нанесенный курением более глубоким слоям легочной ткани, "необратим". Курение может повредить ДНК в клетках легких и вызвать генетические ошибки. Если мутаций достаточно много, клетки могут начать бесконтрольно делиться и стать злокачественными". В рамках исследования ученые взяли биопсию легких у 16 человек, включая курильщиков, бывших курильщиков и людей, которые никогда не курили, и секвенировали ДНК из 632 клеток. Они обнаружили, что до 96% клеток в легких курильщика имели генетические мутации, которых не было у некурящих, и 25% этих клеток имели, по крайней мере, одну мутацию, связанную с раком", - пишет The Times. "Исследователи заявили, что были удивлены своими открытиями о том, что легкие людей, бросивших курить, имеют в четыре раза больше здоровых клеток в дыхательных путях, чем легкие людей, которые все еще курят, и что эти клетки были такими же здоровыми, как и у людей, которые никогда не начинали курить". "Отказ от курения в любом возрасте не только замедляет накопление дальнейшего ущерба, но и может пробудить клетки, неповрежденные образом жизни в прошлом", - говорится в исследовании. Как пишет газета, пользу отказа от курения могут получить и пожилые пациенты, курившие 30-40 лет: здоровые клетки пробудились даже у 70-летних пациентов. (...) Источник: The Times