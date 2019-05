30 мая 2019 г. Люси Фишер | The Times Увеличение числа российских дипломатов в Соединенном Королевстве "ободрит Путина" "Великобритания позволила увеличить число российских дипломатов в Лондоне впервые после высылки, связанной с отравлением Сергея Скрипаля в прошлом году, и этот шаг повлек за собой предупреждения о том, что он будет рассматриваться как признак слабости", - сообщает The Times. "Как удалось узнать The Times, Кристиан Тернер, заместитель британского советника по национальной безопасности, посетил Москву в этом месяце, чтобы встретиться с российскими министрами и должностными лицами. Это новый шаг к взаимодействию с Россией после атаки на Скрипаля в марте прошлого года, в которой британское правительство обвинило Москву", - говорится в статье. Согласно официальным данным, в Британии находятся 44 российских дипломата, и это первое увеличение количества в этом году - в январе эта цифра составляла 40. У России было 58 зарегистрированных сотрудников дипломатического корпуса прошлой весной, когда Тереза Мэй выслала 23 "незаявленных сотрудника разведки" после нападения на Скрипаля, двойного агента МI-6, и его дочь Юлию. (...) Эндрю Фоксолл, директор по исследованиям Общества Генри Джексона, заявил The Times: "Кремль интерпретирует это как слабость Великобритании и укрепится в своей уверенности в том, что любые западные взыскания носят временный характер. Это, скорее всего, ободрит Владимира Путина". "Мы по-прежнему хотим, чтобы они взяли на себя ответственность за то, что они совершили [в Солсбери], и на них оказывают соответствующее давление", - заявил источник в Уайтхолле. "Источник признал, что несколько каналов, которые были закрыты после атаки на Скрипаля, были вновь открыты. Это должно было гарантировать, что военное поведение Великобритании в Восточной Европе не должно быть неправильно истолковано как подготовка к войне, указал инсайдер. В рамках реакции НАТО на российскую агрессию Британия увеличила свои военно-морские активы в Балтийском море и увеличила свое военное присутствие в Эстонии", - отмечается в статье. Представитель министерства иностранных дел Великобритании отказался обсуждать, сколько дипломатических виз было выдано России, но сказал: "Наша позиция никак не изменилась... Укомплектование штатов наших соответствующих миссий происходит в рамках мер, принятых после Солсбери. Мы регулярно обмениваем визы для дипломатического персонала". Источник: The Times