31 января 2020 г. Редакция | The Times Взгляд The Times на предлагаемый Владимиру Путину титул верховного правителя "Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, включающая бывшую чемпионку по прыжкам с шестом и актера, более всего известного своей ролью плохого парня в фильме "Миссия невыполнима", предположил, что после истечения президентского срока в 2024 году Владимир Путин мог бы занять новую должность. Ее предлагаемое название - Верховный правитель (англ. Supreme Leader). Российские националисты предпочитают термин "вождь", то есть лидер или хозяин, поскольку он не происходит от западного слова (...), - пишет газета The Times в редакционной статье. "Кремль заявил, что не имеет никакой позиции относительно того, чтобы его босс принял столь звездный титул. Но, учитывая его имидж сильного человека, словно сошедший со страниц комиксов и культивируемый с помощью серии фотографий, на которых он выглядит должным образом как мачо, можно с уверенностью сказать, что Путину вполне может понравиться это звание, фактически заимствованное из киноэпопеи "Звездные войны": Верховный лидер Cноук (по-англ. "верховный лидер" и "верховный правитель" звучат одинаково - supreme leader - Прим. ред.) - так именовали пугающее творение злого императора Палпатина", - иронизирует The Times. "Как было продемонстрировано во время его междуцарствия, когда он занимал официально менее влиятельный пост премьер-министра, официальная должность Путина значения не имеет. Он мог бы назвать себя "Помощником снегоуборщика на Красной площади", и все равно каждый бы знал, что руководит он. Но у Верховного правителя есть соблазнительный ореол "больше нет нужды беспокоиться о каких бы то ни было выборах". Или, может быть, он должен просто прямо идти к тому, кем он все равно в конечном итоге станет, и объявить себя Владимиром Великим, Царем всея Руси", - считает газета. "Даже Верховному правителю Путину нужно будет проделать некоторый путь, прежде чем он сможет догнать Ким Чен Ира, отца северокорейского лидера, который за время своего правления получил 54 титула, включая титул "Дорогого лидера, который полностью олицетворяет прекрасный облик, которым должен обладать лидер" - возможно, он кое-что теряет в переводе". "И все же Путин никогда не сможет соперничать с единственным истинным Supreme Leader - лидером The Supremes - каковым была Дайана Росс, пока она не покинула эту группу, чтобы делать сольную карьеру", - заключает редакция газеты. Источник: The Times